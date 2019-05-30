ثلاثي الأبعاد.. الجيش الأمريكي يطور برنامجًا يمكنه كشف داخل المباني (فيديو)

يتطلع الجيش الأمريكي إلى تطوير ما يسميه أحد الباحثين ”غوغل إيرث بالمنشطات“، والذي يهدف لتخطيط سطح الأرض بأكمله، مما يساعد على محاكاة ميادين المعركة وتدريب الجنود.

وفي تقرير صادر عن هيئة الدفاع الوطني، كشف أحد الباحثين العاملين على المشروع أن النظام سيكون شاملًا، ويتضمن تخطيط ما داخل المباني وفي نهاية المطاف مدن بأكملها، بهدف استخدام هذه الخرائط في التدريبات.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأمل الجيش تقديم البرنامج المسمى ”بيئات محاكاة التدريب“ (STE)، من خلال بناء خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة ومفصلة للغاية للمواقع في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة يطلق عليها ”One World Terrain“.

وبينما قد يبدو المشروع صعب المنال، إلا أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وقواعد بيانات صور الأقمار الصناعية قد تسهل تحقيق المشروع على أرض الواقع.

وفي الماضي، كان تخطيط مدينة بحجم سان فرانسيسكو قد يستغرق عامًا كاملًا ويكلف الجيش أكثر من 1.7 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن باستخدام الأدوات والمعلومات الجديدة، تمكن الفريق من تخطيط مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 900 ألف شخص في حوالي 8 ساعات.

وحتى الآن لم يكشف المطورون عن تفاصيل تخطيط ما بداخل المباني في التقرير الصادر عن هيئة الدفاع الوطني.

ويقول الباحثون إنه في نهاية المطاف، يمكن للبرنامج مساعدة الجنود على الاستعداد للمهمات، حيث يمكن إرسال طائرة بدون طيار لمسح منطقة ما، قبل أن يستخدم الجنود التطبيق لمحاكاة المهمات.

ورغم توافر القدرة على إنشاء مثل هذا النظام بهذا القدر من التفاصيل، لا يزال هناك عقبة واحدة رئيسية تحول دون تكوين مخطط شامل للعالم، وهو سعة التخزين، حيث إن هذه الخرائط التفصيلية ستكون هائلة الحجم وتتطلب اتصال إنترنت هائل السرعة ليتم إرسالها واستخدامها.