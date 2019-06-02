وزير الخارجية السويسري: توسطنا بين إيران والولايات المتحدة‎‎

قال وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، إن بلاده فتحت قناة اتصال مع طهران وواشنطن على مدار الأسابيع القليلة الماضية على مستويات رفيعة.

وأوضح كاسيس بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”إيران“ الحكومية، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن ”بلاده تتوسط بين إيران والولايات المتحدة منذ الأيام الأولى للأزمة“، مضيفًا أن ”جهود الوساطة مستمرة للتخفيف من حدة التوتر في الشرق الأوسط“.

وذكر الوزير السويسري أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت، علاوة على مسألة إيران، ملفات روسيا والصين والدور الذي قد تلعبه سويسرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، جاء ذلك في تصريحات أطلقها من سويسرا التي يزورها.

ونقلت وكالة أنباء ”الأخبار العاجلة“ الإيرانية، عن بومبيو قوله، إن ”الولايات المتحدة على استعداد للتحدث مع إيران دون شروط مسبقة“ لكنها ستواصل حملة الضغط“، مضيفًا أن ”هناك اهتمام كبير بالمحادثات حول إيران .. كما يوجد لدينا اهتمام أيضًا بمصير المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار، السبت، إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.