إيران: أول رصاصة في الخليج سترفع النفط إلى 100 دولار للبرميل

قال يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن السفن العسكرية الأمريكية بالخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية محذرًا من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن صفوي، أن ”أول رصاصة ستطلق في الخليج الفارسي سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار. وسيكون هذا فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية“.

وطالب المسؤول الإيراني، القوات الأمريكية، بالخروج من الشرق الأوسط، حسب ”رويترز“.

ودعا صفوي حكومة بلاده إلى ”إبرام تحالف مع بعض دول الخليج العربي“، قائلًا إن ”إيران تدعو لعقد تحالف مع بعض دول الخليج ونتابع مسألة توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج“، التي اقترحها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الشهر الماضي.