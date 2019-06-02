اليابان تتوسط بين أمريكا وإيران

المصدر: ا ف ب

يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، يوم الأحد، بهدف القيام بوساطة بين واشنطن وطهران، وفق ما ذكرت صحيفة ”ماينيشي شيمبون“ اليابانية.

ومع تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة حليفة اليابان، أظهرت تسريبات، أن آبي اقترح القيام بوساطة ويفكر في القيام بزيارة إلى طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في ختام زيارة لطوكيو الأسبوع الماضي، أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، مضيفًا: ”نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في طهران)، أريد فقط أن أوضح ذلك“.

وقال بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: ”نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق“، مشيرًا إلى إمكانية ”التوصل إلى اتفاق“.

وأشار ترامب إلى ”العلاقات الوثيقة“ بين آبي ومسؤولين إيرانيين، بينما تحدثت وسائل يابانية عن نية رئيس الوزراء زيارة إيران قريبًا.