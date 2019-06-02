مسؤول إيراني: ليس هناك ”محرمات“ بشأن التفاوض مع أمريكا

قال مسؤول في البرلمان الإيراني، الأحد، إن العلاقات الإيرانية الأمريكية ”لا يمكن التوسط فيها“، معتبرًا أن الظروف الآن ”ليست مواتية“ لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن.

وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن ”زيارات مسؤولين من بلدان أخرى إلى إيران في الأسابيع الأخيرة، كانت في سياق محاولات منهم للتوسط بين طهران وواشنطن، لأنهم، في المقام الأول، قلقون بشأن المنطقة وبلدانهم، ويعلمون أن أي توتر سيغرق المنطقة بأكملها بشكل طبيعي“.

ولفت فلاحت بيشه إلى أن ”العديد من القضايا والخلافات الأمريكية مع إيران واضحة وليس هناك أي محرمات للمفاوضات ولكن الظروف ليست مواتية للمحادثات“، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وأشار إلى أن ”المسؤولين الأمريكيين يتحركون في اتجاه غير واقعي. والإيرانيون لن يكشفوا عن قرارهم الحقيقي في الظروف الحالية“.

وأضاف: ”لذا عندما يتخلى المسؤولون الأمريكيون عن هذه الحالات النفسية ويدخلون في الجو الفعلي، سيتم تبني قرارات أخرى من قبل إيران“.