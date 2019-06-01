مقتل جنديين تركيين باشتباكات شرق البلاد

أعلنت ولاية هكّاري جنوب شرقي تركيا، اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين في اشتباكات مع جماعة ”بي كا كا“ الكردية بالولاية.

وتخوض تركيا منذ عقود حربًا ضد الأكراد الذين يمثلون غالبية سكان المنطقة الجنوبية الشرقية، ويقولون إنهم يتعرضون لحملات تضييق ممنهجة، إذ تصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني ”بي كا كا“ المدافع عن حقوقهم منظمة إرهابية.

وذكر بيان صادر عن الولاية نشرته وكالة الأناضول ”أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن التركية مع عناصر ”بي كا كا“ في قضاء جقورجا بالولاية“.

وأضاف البيان: ”الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح نقلا إلى المستشفى على إثرها“.