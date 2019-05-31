تركيا: لا تأجيل لاستلام صواريخ إس-400 من روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، إن جدول تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 لتركيا، يسير حسب المقرر، نافيًا تقارير عن أن أنقرة تبحث تأجيل الاستلام استجابة لمخاوف أمريكية.

وأفاد أقصوي في بيان صدر عنه، بأن ”تقارير بعض وسائل الإعلام عن أن تركيا تبحث تأجيل استلام إس-400 بناء على طلب من الولايات المتحدة لا تعكس الحقيقة“، مضيفًا أن ”عملية شراء إس-400 من روسيا مستمرة كما هو مخطط“.

وتسبب شراء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للنظام الدفاعي الروسي في تصدع علاقاتها المتوترة أصلًا مع الولايات المتحدة التي تقول إن الصواريخ الروسية غير متوافقة مع الشبكة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتمثل خطرًا على المقاتلات الشبح إف-35 الأمريكية الصنع التي من المقرر أن تتسلم تركيا عددًا منها.

واقترحت أنقرة تشكيل مجموعة عمل مع واشنطن لتقييم المخاوف الأمريكية لكنها لم تتلق ردًا على اقتراحها إلى الآن. وحذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدمًا في إتمام الصفقة.

وقالت أنقرة إن الصواريخ الروسية لا تمثل تهديدًا للولايات المتحدة، على أساس أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

ويوم الإثنين نقلت قناة ”خبر ترك“ التلفزيونية التركية قول وزير الدفاع خلوصي أكار، إن تسليم الصواريخ إس-400 قد لا يتم في يونيو/حزيران، وهو الشهر الذي قالت تركيا في السابق إنه موعد استلام الصواريخ، لكن أكار أضاف أن صفقة الصواريخ محسومة.

واعتراضًا على الصفقة أوقفت الولايات المتحدة في أواخر مارس/آذار تسليم معدات ذات صلة بصفقة المقاتلات إف-35 لتركيا وهي مشتر وشريك أيضًا في برنامج الإنتاج.

ويوم الثلاثاء قالت مصادر، إن الولايات المتحدة تبحث بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلات إف-35؛ بسب قرار أنقرة الاستمرار في صفقة الصواريخ الروسية.