اجتماع بين وزيري دفاع أمريكا والصين على هامش قمة أمنية في سنغافورة

أجرى وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، محادثات اليوم الجمعة في قمة بشأن الأمن في آسيا تعقد في سنغافورة.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاجتماع بأنه ”بناء ومثمر“ وسط تصاعد التوتر بين البلدين بشأن التجارة والأمن.

والتقى المسؤولان رغم وصف شاناهان للإجراءات العسكرية التي تقوم بها بكين في بحر الصين الجنوبي بأنها ”مفرطة“، وقال شاناهان للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيتحدث عن هذا الأمر في كلمة يلقيها غدًا السبت.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية متصاعدة وتختلفان في مجموعة من القضايا الإستراتيجية تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإعادتها إلى سيطرتها إذا اقتضى الأمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل جو بوتشينو، إن شاناهان وصف الاجتماع الذي استمر 20 دقيقة بأنه ”بناء ومثمر“.

وأضاف ”ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات العسكرية لخفض مخاطر سوء التفاهم وسوء التقدير بين بلدينا“.

وقال المتحدث إن شاناهان ناقش سبل التعاون بين جيشي البلدين لتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقبل الاجتماع قال شاناهان إن لديه عدة اقتراحات بشأن تحسين العلاقات مع بكين يودّ مناقشتها مع وي.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين مرارًا الانتقادات بشأن ما تقول واشنطن، إنه تسليح تقوم به بكين لبحر الصين الجنوبي عن طريق بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية وسلاسل صخرية.