الصين تعتزم إنشاء قائمة للكيانات ”غير الموثوق“ فيها

أعلنت الصين، الجمعة، أنها تعتزم وضع قائمة بالكيانات ”غير الموثوق بها“ بناء على القوانين واللوائح ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إن ”القائمة المرتقبة، ستضم الشركات والمؤسسات والأفراد الأجانب الذين لا يمتثلون لقواعد السوق“.

وأوضح قاو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن القائمة ستضم الكيانات التي ”تنتهك روح العقد أو توقف أو تقطع إمدادات الشركات الصينية لأغراض غير تجارية، وتضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات“.

وأشار قاو إلى أنه سيجري الإعلان عن إجراءات مفصلة قريبًا، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي التحرك الصيني لإنشاء قائمة بالكيانات غير الموثوق فيها بعدما وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي، ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، على قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية من العمل معها دون الحصول على إذن من الحكومة.