الوكالة الذرية: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع‎ ”ضمن المسموح“

ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأكد التقرير الفصلي الأول ،الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من أيار/مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلًا إلى 125,2 طن.

وأشارت إلى أن المخزون رغم ذلك بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنًا)، بينما ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغرام (أقل من 300 كيلوغرام وفق المسموح به) .

وقال التقرير الذي أرسل إلى الدول أعضاء الوكالة إن إيران التزمت بالسقف المفروض على أنشطة منها مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.