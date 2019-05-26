روحاني يلوح بإجراء استفتاء شعبي هربًا من مأزق الاتفاق النووي

لوّح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بإجراء استفتاء على الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى الدولية العام 2015.

وقال روحاني يوم الأحد، إنه ”قدم للمرشد علي خامنئي، اقتراحًا بإجراء استفتاء لحسم القضية النووية“، مشيرًا إلى أنه قدم الاقتراح ذاته لخامنئي العام 2004، عندما كان كبير المفاوضين النوويين لإيران.

وأضاف روحاني خلال لقاء مع رؤساء تحرير كبرى وكالات الأنباء الإيرانية: ”في ذلك الوقت، وافق خامنئي على الفكرة وعلى الرغم من عدم وجود استفتاء، فإن مثل هذا التصويت يمكن أن يكون حلًا في أي وقت“.

وترى حكومة الرئيس حسن روحاني أن الاستفتاء ”يمكن أن يوفر غطاء سياسيًا للحكومة إذا اختارت زيادة تخصيب اليورانيوم المحظور بموجب اتفاقية العام 2015 مع القوى العالمية“.

ووجه المرشد علي خامنئي، الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة للرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معتبرًا ”أنهما فشلا في تنفيذ أوامره بشأن الاتفاق النووي“.

وقال خامنئي: ”لم أكن مؤمنًا بالاتفاق النووي بصيغته الحالية، وأعلنت ذلك لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية مرارًا“.