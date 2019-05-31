أسلحة إيرانية تنتظر وفد طهران المشارك في القمة الإسلامية بمكة (صور وفيديو)

يواجه وفد إيران المشارك في القمة الإسلامية التي تنعقد في مكة المكرمة مساء الجمعة، حرجًا فيما لو اختار الوصول للسعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة الساحلية القريبة من مكان انعقاد المؤتمر في المدينة المقدسة.

وأقامت السعودية معرضاً غير مألوفاً في المطار الذي حطت فيه طائرات عشرات الزعماء والمسؤولين من الدولة الخليجية والعربية والإسلامية المشاركة في قمم ثلاث تنعقد في مكة المكرمة على مدى يومي الخميس والجمعة، وهي قمتين خليجية وعربية طارئتين، وقمة إسلامية دورية.

ومر غالبية ضيوف القمم الثلاث، على المعرض الذي عرضت السعودية فيه عدداً من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات إيرانية الصنع، والتي استهدفت المملكة من ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران.

وسيكون على الوفد الإيراني مشاهدة المعرض فيما لو وصل مطار جدة، وهو ما سيوقعه بإحراج وموقف غير مسبوق، إذ تتصدر التهديدات الإيرانية والميليشيات التي تمولها في عدة دول بالمنطقة، جدول أعمال القمم الثلاث.

لكن المسؤولين الإيرانيين أمامهم فرصة التوجه لمطار المدينة المنورة كما فعل عدد من الزعماء والمسؤولين المشاركين في القمة، والذين حطت طائراتهم في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل التوجه لمدينة مكة المكرمة.

ويضم المعرض الذي يحمل عنوان ”حقائق في دقائق“ عددًا من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ بالستي إيراني نوع ”قيام“ والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 مارس/ آذار 2018، وصاروخ بالستي إيراني من نوع ”قيام“ أطلق على مكة المكرمة في عام 2016.

”حقائق في دقائق“ يستعرض أمام قادة

56 دولة و390 إعلامياً الصواريخ الإيرانية وجرائم الحوثي التي استهدفت المملكة العربية السعودية

.. في معرض أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة pic.twitter.com/PHiZVxxkOP — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٩ مايو ٢٠١٩

كما يضم المعرض طائرة بدون طيار إيرانية ”أبابيل / قاصف“، وطائرة بدون طيار دعم إيراني ”راصد“، و“آربي جي“ صناعة إيرانية، ومضادًا للدروع إيرانيًا نوع ”دهلوي“، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسير عن بعد ”تقنية إيرانية“.

معرض #حقائق_في_دقائق الذي يطلع عليه قادة الدول المشاركة في #قمم_مكة_الثلاث

الهدف منه

١- تسليط الضوء لدى الضيوف على ممارسات وجرائم #الحوثي المدعوم من إيران الفارسيه ومايحتويه من أدلة ماديه توثق إستهدافهم للمملكة

٢- تسليط الضوء على خطر وتهديد النظام الإيراني للأمن العربي والإسلامي pic.twitter.com/I3eNC7nvSr — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٣٠ مايو ٢٠١٩

ويشرح مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى، تفاصيل المعروضات العسكرية بعدة لغات لزوار المعرض من ضيوف القمم الثلاث.

????| كل الوفود ستشاهد هذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت #مكة ومدن #السعودية . ماهو موقف الوفد القطري ، حينما يقف أمام اجرام حليفتهم التي وصفوها بـ (شريفه) ???? pic.twitter.com/1b12446m8R — عناد العتيبي ???????? (@ENAD_Alotaibi) ٣٠ مايو ٢٠١٩

يشار إلى أن إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي بوفد يرأسه المدير العام لوزارة الخارجية، في تمثيل منخفض أرجعه مسؤولون إيرانيون إلى اقتصار دعوة إيران على أمانة منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تحصل على دعوة من البلد المضيف، السعودية، لحضور المؤتمر.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 56 دولة إسلامية من أربع قارات، وتتخذ من السعودية مقراً دائماً لها.