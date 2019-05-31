أسلحة إيرانية تنتظر وفد طهران المشارك في القمة الإسلامية بمكة (صور وفيديو)

أسلحة إيرانية تنتظر وفد طهران المشارك في القمة الإسلامية بمكة (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

يواجه وفد إيران المشارك في القمة الإسلامية التي تنعقد في مكة المكرمة مساء الجمعة، حرجًا فيما لو اختار الوصول للسعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة الساحلية القريبة من مكان انعقاد المؤتمر في المدينة المقدسة.

وأقامت السعودية معرضاً غير مألوفاً في المطار الذي حطت فيه طائرات عشرات الزعماء والمسؤولين من الدولة الخليجية والعربية والإسلامية المشاركة في قمم ثلاث تنعقد في مكة المكرمة على مدى يومي الخميس والجمعة، وهي قمتين خليجية وعربية طارئتين، وقمة إسلامية دورية.

ومر غالبية ضيوف القمم الثلاث، على المعرض الذي عرضت السعودية فيه عدداً من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات إيرانية الصنع، والتي استهدفت المملكة من ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران.

وسيكون على الوفد الإيراني مشاهدة المعرض فيما لو وصل مطار جدة، وهو ما سيوقعه بإحراج وموقف غير مسبوق، إذ تتصدر التهديدات الإيرانية والميليشيات التي تمولها في عدة دول بالمنطقة، جدول أعمال القمم الثلاث.

لكن المسؤولين الإيرانيين أمامهم فرصة التوجه لمطار المدينة المنورة كما فعل عدد من الزعماء والمسؤولين المشاركين في القمة، والذين حطت طائراتهم في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل التوجه لمدينة مكة المكرمة.

ويضم المعرض الذي يحمل عنوان ”حقائق في دقائق“ عددًا من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ بالستي إيراني نوع ”قيام“ والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 مارس/ آذار 2018، وصاروخ بالستي إيراني من نوع ”قيام“ أطلق على مكة المكرمة في عام 2016.

كما يضم المعرض طائرة بدون طيار إيرانية ”أبابيل / قاصف“، وطائرة بدون طيار دعم إيراني ”راصد“، و“آربي جي“ صناعة إيرانية، ومضادًا للدروع إيرانيًا نوع ”دهلوي“، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسير عن بعد ”تقنية إيرانية“.

ويشرح مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى، تفاصيل المعروضات العسكرية بعدة لغات لزوار المعرض من ضيوف القمم الثلاث.

يشار إلى أن إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي بوفد يرأسه المدير العام لوزارة الخارجية، في تمثيل منخفض أرجعه مسؤولون إيرانيون إلى اقتصار دعوة إيران على أمانة منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تحصل على دعوة من البلد المضيف، السعودية، لحضور المؤتمر.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 56 دولة إسلامية من أربع قارات، وتتخذ من السعودية مقراً دائماً لها.

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