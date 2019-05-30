جوليان أسانغ مؤسس ”ويكيليكس“ مريض ولا يقوى على الظهور للمحاكمة

قال محامي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، اليوم الخميس، إن موكله مريض جدًا ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانغ الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 نيسان/أبريل الماضي. ويواجه أسانغ إجمالًا 18 اتهامًا جنائيًا أمريكيًا قد يقضي بموجبها عقودًا في السجن إذا أدين فيها.

وقال المحامي غاريث بيرس ”إنه في الواقع ليس بخير على الإطلاق“.

وقالت القاضية إيما أربوثنوت ”إنه ليس بخير“.

وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانغ، وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني.

وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت في السجن وفقد الكثير من وزنه.

وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 حزيران/يونيو المقبل.