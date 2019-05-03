خبراء بالأمم المتحدة قلقون إزاء حكم السجن ”غير المتناسب“ على مؤسس موقع ويكيليكس

عبّر خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقهم إزاء حكم بالسجن 50 أسبوعًا أصدرته محكمة بريطانية على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ لتخلفه عن المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة ووصفته بأنه حكم ”غير متناسب“.

وأسانغ محتجز في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن.

وقالت المجموعة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالاحتجاز التعسفي في بيان إن ذلك يجعل أسانغ ”كما لو كان مدانًا بجرم جنائي خطير“.

وأضافت أن هذا يبدو مخالفًا لمبدأ التناسب، ووصفت عدم حضوره جلسة المحكمة التالية على قرار الإفراج بكفالة بأنه ”انتهاك بسيط“ نسبيًا.

وفي 2015 أعلنت المجموعة المكونة من خمسة خبراء مستقلين أنها ترى أن أسانغ محتجز تعسفيًا.

وكان أسانغ يلوذ في ذلك الوقت بسفارة الإكوادور في لندن بعدما لم يمثل أمام المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة كي يتفادى تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم اغتصاب ينفي صحتها.