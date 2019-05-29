إعادة الصحافي التركي قدري غورسيل إلى السجن‎

المصدر: ا ف ب

أعيد الصحافي التركي قدري غورسيل، اليوم الأربعاء، إلى السجن بعد تأكيد إدانته أمام الاستئناف في إطار محاكمة يندد بها المدافعون عن حرية الصحافة.

وقال المحامي ايلكان كويونجو، إن غورسيل الذي كان يعمل في صحيفة ”جمهورييت“ المعارضة والعضو في المعهد الدولي للصحافة ”موجود حاليًا في السجن“، مضيفًا أنه يجهل المدة التي سيبقى فيها وراء القضبان.

وكان حكم العام الفائت عليه بالسجن عامين وستة أشهر لـ“مساعدته منظمات إرهابية“ في ختام محاكمة مثل خلالها مع زملاء آخرين له في ”جمهورييت“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن غورسيل، أنه وصل إلى محكمة إسطنبول، وسيعاد إلى السجن بعدما أمضى فيه نحو عام في 2016 في غمرة محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/ يوليو من العام المذكور.

ثم أفرج عنه في انتظار محاكمته أمام الاستئناف، وجرى ذلك في شباط/فبراير 2017.

وتحولت محاكمة الصحافيين في ”جمهورييت“ رمزًا لقمع حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحتل تركيا المرتبة 157 على قائمة من 180 بلدًا ضمن تصنيف حرية الصحافة لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ للعام 2018.

وعاد العديد من صحافيي ”جمهورييت“ إلى السجن بعد تأكيد الحكم عليهم في الاستئناف، وبينهم رسام الكاريكاتور موسى كرت.

من جهتها، اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته في الثاني من أيار/مايو أن الحريات الفردية للصحافي قدري غورسيل تم انتهاكها، وخصوصًا حرية التعبير.

وعلق كويونجو ”مع أخذ كل شيء في الاعتبار، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية، ينبغي الإفراج سريعًا عن قدري غورسيل“.