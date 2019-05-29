بعد جولة عربية.. كوشنر وغرينبلات في إسرائيل

وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومبعوث السلام الأمريكي في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل، الأربعاء، قادمين من الأردن.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن كوشنر وغرينبلات سيبحثان خطة السلام بالمنطقة، المعروفة بـ“صفقة القرن“، إضافة إلى ورشة العمل الاقتصادية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، الشهر المقبل.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين سيلتقيان برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث الترتيبات الخاصة بذلك.

وذكرت قناة ”الحرة“ الأمريكية، في وقت سابق، أن الوفد الأمريكي سيختتم جولته التي بدأها الإثنين، وشملت المغرب والأردن، بإسرائيل الجمعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، من المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة ”الصفقة“ منذ تسلم ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

إلى ذلك قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن مستشاره للأمن القومي جون بولتون سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس في يونيو /حزيران لبحث قضايا أمنية إقليمية.

وأضاف في بيان مقتضب أن بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وأمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيشاركون في الاجتماع.