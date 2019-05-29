الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير آخر نفق هجومي لـ“حزب الله“

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن تدمير ”أهم وآخر“ نفق هجومي لـ“حزب الله“ اللبناني، يخترق الحدود بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن النفق ينطلق من قرية رامية اللبنانية، وهو ”أهم نفق في منظومة الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود، التي حفرها حزب الله باتجاه إسرائيل، وتم اكتشافها في حملة درع الشمال“، التي انطلقت في ديسمبر/كانون أول الماضي، واستمرت 40 يوما.

وأضاف أدرعي، أنه نظم، الأربعاء، جولة لصحفيين على الحدود مع لبنان، وسمح لهم للمرة الأولى بالدخول إلى النفق.

وتابع أنه ”مع تدمير النفق الأخير لا توجد لدى حزب الله، أنفاق هجومية خارقة للحدود يستطيع استخدامها“.

وأوضح أنه تم حفر النفق لمسافة 680 مترا داخل لبنان، و77 مترا داخل إسرائيل، بعمق 82 مترا، واستمرت أعمال الحفر سنوات طويلة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه عثر داخل النفق على مواد هندسية كثيرة ساندت ”حزب الله“ في أعمال الحفر المعقدة، إضافة إلى بنى تحتية متنوعة، منها: كهرباء، واتصالات، وفتحات للتهوية. ولفت إلى أنه بدأ تدمير النفق بضخ مواد ستحبطه بشكل نهائي، بحيث يكون غير صالح للاستخدام بأي شكل.