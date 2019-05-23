مسؤول تركي: أردوغان قد يجتمع مع ترامب قريبًا

قال مسؤول تركي بارز، أمس الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعقدان قريبًا اجتماعًا، إما في تركيا أو على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر المقبل.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وإن هناك ”مؤشرات إيجابية“ على أن الرئيس الأمريكي سيقبل الدعوة.

وقال المسؤول ”نحن نعمل على تحديد موعد الآن.. هناك بعض المؤشرات الإيجابية لكن الوقت لم يتحدد بعد. قد يجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان أيضًا“.

وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا في الآونة الأخيرة يرجع في المقام الأول إلى عزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي وستشكل تهديدًا للطائرات المقاتلة إف-35 الأمريكية والتي تعتزم أنقرة شراءها أيضًا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ تركيا من أنها ستواجه عقوبات على شراء منظومة إس-400 بموجب تشريع يدعو إلى فرض عقوبات على الدول التي تحصل على معدات عسكرية من روسيا.

وتقول أنقرة بصفتها عضوًا في حلف شمال الأطلسي، إنها لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة ويجب ألا تُفرض عليها عقوبات.