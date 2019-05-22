إطلاق سراح رجل إيطالي ظل مسجونًا في سوريا لنحو 3 سنوات‎ (فيديو)

قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل مسجونًا في سوريا لنحو 3 سنوات.

وأضاف المكتب في بيان:“أُطلق سراح المواطن الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات، والشرطة القضائية، ووحدة إدارة الأزمات، في وزارة الخارجية في إيطاليا ”.

وكان ساندريني (32 أكتوبرعامًا)، وهو من مدينة بريشا شمال إيطاليا، قد سافر جوًا إلى تركيا في/ تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة.