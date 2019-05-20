الكنيست الإسرائيلي يصادق على زيادة عدد الوزراء بالحكومة

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على مقترح قانون يلغي أي قيود على عدد وزراء الحكومة، بعد تقدّم عدد من الأحزاب اليهودية لدعم القانون في محاولة لإرضاء معظم الأحزاب التي من المقرر أن تتشكل منها الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو.

ووفقًا للقناة العبرية 13، فإن 65 عضواً في الكنيست وافقوا على القانون، بينما عارضه 54 عضواً آخرين.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذا القانون إلى توسيع حكومته بما يضمن إرضاء معظم الأحزاب التي سيشكل الحكومة من خلالها، في ظل مطالبات حزبية عديدة تضع العقبات أمام تشكيل الحكومة.

من جانبه، اتهم رئيس حزب ”أزرق أبيض“، بيني غانتس، مساء الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقي ”الرشوة السياسية“، في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح تعيين عدد غير محدود من الوزراء ونوابهم، داعياً الإسرائيليين للنزول للشارع لمواجهة الفساد.

ونقلت قناة ”i24news“ عن غانتس قوله، إن ”التحرك لزيادة عدد مجلس الوزراء من 21 عضوا إلى 28، سيلغي قانونا إسرائيليا حدد عدد الوزراء بـ18″، مشيراً إلى أن ”زيادة عدد الوزراء في الحكومة هو جزء من تلقي الرشوة السياسية“.

واعتبر غانتس، أن ”كل من يشارك في هذا القانون أو يوافق عليه، شريك كامل بالرشوة السياسية“، مؤكدا على أن ”القانون يهدف إلى الإنقاذ السياسي والقانوني لأطراف معينة من الأحزاب اليهودية“.