نتنياهو يحث الخطى لإقناع الأحزاب اليمينية بتشكيل الحكومة

يحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الخطى، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء التمديد الذي منحه له الرئيس الإسرائيلي، بعد انقضاء الفترة المسموحة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

وبدأ نتنياهو، اليوم الإثنين، سلسلة من الاجتماعات المتجددة مع الأحزاب الدينية، حيث التقى ممثلو ”الليكود“ مع نظرائهم من حزب ”يهادوت هتوراة“ المتشدد، ثم التقوا مع وفد من حركة ”شاس“ اليمينية المتطرفة.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية، أنه لم تتوفر إجابات مفصلة لدى هذين الحزبين المتشددين دينيًا بالنسبة للقضايا العالقة وقانون التجنيد على وجه الخصوص.

ورجحت مصادر سياسية أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ”يسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، قد أحرزا تقدمًا في المفاوضات، فيما كرر اتحاد أحزاب اليمين، قبل ظهر اليوم، مطالبته بإسناد حقيبتي التربية والتعليم والعدل إليه.

وصادقت، بعد ظهر اليوم، اللجنة المنظمة لعمل الكنيست على طرح مشروع القانون القاضي بزيادة عدد الوزراء ونوابهم على الهيئة العامة، ومن الممكن أن يتم ذلك مساء اليوم.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تعارض قانون الحصانة، الذي يعتزم نتنياهو تمريره بالكنيست؛ بهدف منع محاكمته بشبهات فساد خطيرة.

وأفاد موقع ”واللا“ العبري، بأن نتائج الاستطلاع تؤكد أن نسبة 56% من الإسرائيليين، يعارضون منح حصانة لرئيس الوزراء، أو أعضاء الكنيست.

ووفقًا للاستطلاع، قال 51% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

وتشير التوقعات إلى أن الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، ستوافق على تمرير قانون الحصانة بالكنيست، لمنع محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه.