البنتاغون: ”تهديد جاد“ من إيران وراء نشر حاملة طائرات وقاذفات بالشرق الأوسط

قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الإثنين، إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، بسبب ”تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وأشار عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إلى أن هذا ”يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر، ردًا على مؤشرات تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

ودعا شاناهان ”النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات“، مؤكدًا أن بلاده ”ستحمّل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا“.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى ”تصعيد“ محتمل، وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة ”تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وقال بومبيو للصحفيين: ”ما زلنا نرى نشاطًا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليًا“.

ويوم أمس الأحد، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها بأن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل ”بقوة شديدة“.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ ”ردًا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة“، وأشار إلى أن ”الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية“.