بومبيو يحمّل خامنئي مسؤولية أي هجوم ضد المصالح الأمريكية

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولية أي هجوم أو إجراء عدواني يستهدف مصالح الولايات المتحدة.

وقال بومبيو للصحفيين خلال توجهه إلى فنلندا للقاء عدد من نظرائه الأوروبيين، ”ستكون قيادة النظام الإيراني (المرشد علي خامنئي) مسؤولة عن مهاجمة مصالح الولايات المتحدة“، داعيًا خامنئي إلى إعادة حساباته قبل أن يعرض المصالح والشركات الأمريكية للخطر.

وأضاف: ”المشكلة هي أننا شهدنا بلا شك إجراءات مكثفة من قبل النظام الإيراني، وفي الوقت نفسه، الإيرانيون مسؤولون عن الهجمات على المصالح الأمريكية“.

وأكد أن ”أي هجوم على المصالح الأمريكية في المنطقة ينظر إليه على أنه من قبل إيران، حتى لو قامت جماعات مثل حزب الله أو الحوثيين بمثل هذا العمل، فإن الولايات المتحدة تلوم قيادة النظام الإيراني وتحملها المسؤولية المباشرة“.

وجاءت تصريحات الأمين العام بعد ساعتين من إصدار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بيانًا يقول فيه إن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لتزويد إيران برسالة ”واضحة ومثيرة للحيرة“.

ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017، أصبحت العلاقات بين طهران وواشنطن أكثر توترًا، مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي.