وكالة إيرانية: طهران استأنفت بعض أنشطتها النووية

نقلت وكالة أنباء رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، عن مصدر مقرب من اللجنة الإيرانية المشرفة على الاتفاق النووي مع الغرب، أن طهران استأنفت بعض أنشطتها النووية، مضيفة أن هذا الاستئناف سيعلن عنه الرئيس حسن روحاني في خطاب مباشر يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المصدر قوله: “ إن جزءًا من الأنشطة النووية التي توقفت في إطار الاتفاق النووي المبرم العام 2015، استؤنفت ردًا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق في مايو/ أيار الماضي، وعدم قدرة الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف المصدر ذاته أنه ”سيتم تنفيذ خطط بلادنا في إطار المادتين 26 و 36، والقضية لا يتم معالجتها حاليًا، ولكن هناك تخفيضًا صغيرًا وعامًا لبعض الالتزامات على جدول الأعمال“.

وتتضمن البنود المذكورة أعلاه، تعليق تنفيذ جزئي أو كلي للعمل، وكذلك الإعلان الرسمي عن ”عدم امتثال“ الطرف الآخر في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول الإيراني: ”ربما يعلن الرئيس حسن روحاني في كلمة مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون عن خطط لبلدنا، لاتخاذ إجراء ضد الانسحاب من الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن ”مسؤولي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم العام الماضي“.

وتابع ”الإجراءات الإيرانية لن تشمل الخروج من الاتفاق النووي، وإنّما خفض بعض التعهدات في إطار هذا الاتفاق، وأن الرئيس روحاني سيعلن أيضًا عن استئناف النشاطات النووية المجمدة بموجب الاتفاق“.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس روحاني إلى الإيرانيين يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من مايو/ أيار، وهي الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض عقوبات جديدة عليها.