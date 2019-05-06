أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط في تحذير لإيران

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل ”بقوة شديدة“.

وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ ”ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة“.

وقال إن ”الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية“.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعواقب إذا حاولت منع طهران من بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز.

وأضاف ظريف في مؤتمر بنيويورك ”ستواصل إيران بيع نفطها. سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر عبور آمن لمبيعاتنا النفطية“.

وفي تأكيد لموقف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضى ظريف يقول ”إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب“ دون أن يحدد تلك العواقب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت حملة الضغط الأمريكية على طهران هدفها إجراء مزيد من المفاوضات أم تغيير النظام، رد ظريف ”الفريق ’ب’ يريد تغيير النظام على أقل تقدير“، موضحا أن هذا الفريق يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون.

وقال ظريف ”لم يصل الأمر بعد إلى أزمة لكنه موقف خطير. وقوع حوادث… أمر محتمل. لا أستبعد أن يدبر الفريق ’ب’ حادثا في أي مكان بالمنطقة، وخصوصا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. لم نصل إلى ذلك بعد“.