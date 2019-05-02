تركيا: نقترب من الاتفاق مع أمريكا على تفاصيل منطقة آمنة بسوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تفاصيل منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوريا على الحدود التركية.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن المحادثات التركية، هذا الأسبوع، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وترغب أنقرة في إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات، بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من سوريا.

وفي سياق آخر، أعلن أوغلو، أن بلاده ”لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة“، وذلك بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من قبل على مشتريات الخام من إيران.

وقال جاويش أوغلو، إن ”مصافي التكرير التركية لا يناسبها نفط الدول الأخرى“، مضيفًا أن على ”واشنطن إعادة النظر في قراراتها في هذا الصدد“.

وتعد إيران من أكبر موردي النفط لتركيا، التي تكاد تعتمد اعتمادًا كاملًا على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة طالبت، في الـ 22 من أبريل/ نيسان، من مشتري النفط الإيراني، وقف وارداتهم منه، من أول مايو/ أيار أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت لستة أشهر، سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.