هل سيناقش المسؤولون الليبيون فضيحة “سفينة الموت” التركية مع مولود أوغلو؟

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس، برفقة المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلر، في حين يلتقي أوغلو رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق.

وسيناقش الوزير التركي دعم العملية السياسية وإلغاء التأشيرة وإرجاع الشركات التركية للعمل في ليبيا، وفق مصدر ليبي مطلع في تصريحات صحفية.

وفي ظل زيارة الوزير التركي لطرابلس، يطرح المراقبون تساؤلًا، هل سيناقش السراج والمشري فضيحة سفينة الأسلحة التركية مع أوغلو؟ أم أنها ليست على جدول أعمال زيارته الرسمية التي تتم بدعوة من وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية طالبت، الأربعاء الماضي، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بإدانة تركيا وفتح تحقيق فوري حول سفينة الأسلحة التي ضبطت في ميناء الخمس البحري، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية، بخرقها قرارات مجلس الأمن، رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001 .

وأيدت منظمات وشخصيات ليبية توجه الجيش الوطني الليبي إلى مجلس الأمن لطلب التحقيق في سفينة الموت المضبوطة في الخمس.

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة في ليبيا، على فتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة أنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.