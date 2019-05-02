مسؤول إيراني يتوقع هجومًا أمريكيًّا بعد شهر رمضان

توقع محمد سرفراز عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي يخضع مباشرة لإدارة المرشد الأعلى علي خامنئي، أن تشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران بعد شهر رمضان.

ونقلت وكالة أنباء ”آخر الأخبار“ الإيرانية، اليوم الخميس، عن سرفراز وهو الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قوله إن ”أمريكا تسعى لشن هجوم عسكري على إيران بعد شهر رمضان“، مضيفًا أن ”المسؤولين الإيرانيين يدركون -أيضًا- احتمال اندلاع حرب مع أمريكا“.

وبين سرفراز الذي ينتمي للتيار الإيراني المتشدد أن ”السلطات الإيرانية فهمت هذا أيضًا، وتبحث عن حل لهذه المشكلة (الهجوم المتوقع من قبل الولايات المتحدة ضد إيران)“، مشيرًا إلى أن ”بعض المسؤولين الإيرانيين (الإصلاحيين وحلفائهم) يعتقدون أنهم مضطرون للتفاوض لمنع الهجوم الأمريكي، ويعتقد البعض الآخر (المتشددون) أنه ينبغي أن يكون ثمة رد فعل عسكري جدي“.

وفي سياق آخر، قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، إن على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دومًا على لعبة الحرب، فتهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع أن هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية“.