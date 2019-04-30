الولايات المتحدة تقدم مساعدات للأردن بقيمة 329 مليون دولار‎

المصدر: إ ف ب

وقع الأردن والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، اتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن مساعدات للمملكة بقيمة 329 مليون دولار، كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2018، والتي تفوق المليار دولار.

وقال بيان حكومي أردني، إن ”وزيرة التخطيط الأردنية ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) جيم بارنهارت وقعا يوم الثلاثاء في جرش (51 كلم شمال عمان) على ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2018“.

وبحسب البيان، توزعت هذه المساعدات على 265 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب و30 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية و34 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.

ونقل البيان عن قعوار قولها إن ”برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعًا وزخمًا“.

وأوضح البيان أن هذه ”المساعدات البالغة 329 مليون دولار تمثل جزءًا من ما مجموعه 1,08 مليار دولار خصصها الكونغرس الأمريكي للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018 (…) وهي تشمل أيضًا دعمًا نقديًا لموازنة المملكة بقيمة 745 مليون دولار تمّ التوقيع عليها في كانون الأول/ديسمبر“ 2018 .

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 شباط/فبراير من العام الماضي، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارًا من عام 2018 وحتى عام 2022 وبما يتجاوز 6,3 مليار دولار.

وتنص المذكرة، على أن تلتزم الولايات المتحدة تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و 2022.

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.