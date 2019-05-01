قائد الجيش الإيراني: نواجه تهديدات جدية وعلينا الاستعداد لأي معركة

وصف قائد الجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، الأربعاء، التهديدات التي تواجهها بلاده بأنها ”جدية“، مشددًا على ضرورة استعداد القوات البرية لأي معركة وتطوير قدراتها العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن موسوي قوله خلال لقاء جمعه بقادة فروع ووحدات القوات البرية: ”إن هذه التهديدات لن تكون على الأرض في المرحلة الأولى، ولكن على القوات البرية حفظ استعدادها وتطوير قدراتها“.

وأضاف: ”علينا اليوم التدرب على الحرب بشكل دائم، وأن نرتقي باستعداداتنا وقدرات وحداتنا الداخلية إلى المستوى الاستراتيجي للهجوم ليلًا“، وفقًا لتصريحه.

وفي سياق آخر، كشفت آخر التقارير الدولية المعنية بإنفاق الدول على الجيوش أن إيران خفضت موازنتها العسكرية لعام 2018 بنسبة تصل لأكثر من 5% مقارنة مع عام 2017.

وأوضح التقرير الصادر عن ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“، والمنشور الاثنين الماضي، أن إيران خفضت موازنتها في عام 2018 نتيجة المشاكل الاقتصادية التي عانت منها وانخفاض الناتج المحلي فضلًا عن ارتفاع حجم التضخم بشكل غير طبيعي.