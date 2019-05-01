إيران تأمل تحسن علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين

المصدر: ا ف ب

قالت إيران الأربعاء إنّها تأمل في تحسن علاقاتها مع خصومها في الخليج، السعودية والإمارات والبحرين، مجدّدة في الوقت نفسه دعمها لقطر في الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، على هامش انعقاد منتدى ”حوار التعاون الآسيوي“ في الدوحة: ”لدينا علاقات جيدة جدًا مع قطر والكويت وعُمان، ونأمل بأن تكون لدينا علاقات مماثلة مع السعودية والإمارات والبحرين“.

وتتّهم السعودية والإمارات، إيران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن بالسلاح، وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط عبر دعم تنظيمات ”إرهابية“، وبالتدخل في شؤون دول المنطقة.

وفي المنامة، تقول السلطات البحرينية، إن طهران تدرب عناصر على إحداث اضطرابات في مناطقها التي تسكنها غالبية من الشيعة، وتنفي طهران هذه الاتهامات.

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر، في المملكة، تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.