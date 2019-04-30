ظريف يتوجه إلى الدوحة ويبعث برسالة لتوطيد العلاقات بين البلدين‎

كشفت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن توجه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الجلسة السادسة عشر لوزراء خارجية دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي (ACD)، بعد رسالة إلى المسؤولين القطريين دعا فيها إلى توسيع علاقات البلدين.

وذكر تقرير لوكالة أنباء ”فارس“ المحلية، أنّ ”ظريف ترك العاصمة الإيرانية طهران باتجاه الدوحة؛ بهدف تمثيل بلاده في جلسات حوار التعاون الآسيوي (ACD) الذي تترأسه قطر هذا العام“.

وفي سياق العلاقات الإيرانية – القطرية، أفادت وكالة ”نادي المراسلين الشبان“ المحلية بأن ”ظريف بعث رسالة إلى نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا فيها إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وأشارت الوكالة الإيرانية نقلًا عن صحيفة ”الراية“ القطرية، إلى أن ”ظريف تطرق في الرسالة إلى القضايا التي تهم البلدين إقليميًا ودوليًا، وإلى العلاقات الثنائية“، مؤكدًا ضرورة تنميتها في جميع المجالات.

وأضافت أن ”السفير الإيراني في الدوحة، محمد علي سبحاني، قام بتسليم الرسالة خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي“.