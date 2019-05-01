حملات المقاطعة السعودية تقلق تركيا

أصدرت سفارة تركيا لدى السعودية بيانًا توددت فيه إلى مواطني المملكة، في موقف يعكس على ما يبدو قلق أنقرة من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعتها من قبل السائحين الخليجيين.

وقال البيان الذي أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن تركيا وجهة سفر آمنة لملايين السياح من أرجاء العالم، فيما شددت السفارة على سعادتها باستضافة المواطنين السعوديين.

وجاء بيان السفارة على ما يبدو ردًّا على حملات المقاطعة التي ينشر الناشطون من خلالها معلومات تعرض مواطنين خليجيين للاختطاف أو الاعتداء في تركيا.

وأكد البيان أن تلك الأخبار ”باطلة ولا صحة لها ولا تستند إلى معلومة أو أدلة ملموسة، وعبارة عن إعلانات مغرضة لتضليل الرأي العام“.

وشددت السفارة على جاهزيتها لتقديم كامل المساعدة والدعم لأي طلب يرد من الأشقاء في المملكة على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن تركيا استقبلت 75 ألفًا و266 سعوديًّا خلال العام الجاري.

لكن السفارة اكتفت بهذا الرقم دون توضيح البيانات التي تشير إلى تراجع كبير في أعداد السائحين السعوديين هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويعكس هذا التراجع مزاجًا شعبيًّا في السعودية يرفض سياسات تركيا ومحاولاتها النيل من المملكة عبر توظيف قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في حملات إعلامية وسياسية ضد الرياض.

وتتزايد دعوات السعوديين لمقاطعة السفر إلى تركيا بغرض السياحة، إذ يقول معلقون سعوديون بارزون إن السياحة في تركيا ”خيانة للوطن“، ويطالبون -أيضًا- بمقاطعة المنتجات التركية.