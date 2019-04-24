حماس تغازل إيران بـ“إصدار بيان“ يستنكر فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها‎

استنكرت حركة حماس، مساء الأربعاء، عزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، معبرة عن تضامنها الكامل مع طهران ضد الإجراءات الأمريكية المقررة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها ”تعرب عن بالغ استنكارها وتنديدها بعزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل قطاع النفط“، معتبرة ذلك ”تصعيدًا خطيرًا يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده، ويهدّد استقرار وأمن المنطقة والعالم“ .

وأضافت حماس في بيانها:“إنَّ استمرار إدارة دونالد ترامب بفرض هذه العقوبات الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح بتحقيق أهدافها، ولن يقود ذلك المنطقة إلا إلى مزيدٍ من إذكاء الصراعات والأزمات التي لا تخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه“.

وتسعى حركة حماس إلى كسب الود الإيراني في ظل أزمة مادية تعيشها مؤسساتها ومنظماتها داخل قطاع غزة، في ظل محاولات تجفيف منابع الدعم والذي تعد إيران أحد أركانه.

وشهدت العلاقة بين حماس وإيران توترًا ملموسًا عقب تفكيك أجهزة حماس الأمنية لحركة ”الصابرين“ الشيعية الممولة من المنظمات الإيرانية في قطاع غزة، واعتقال قياداتها وعناصرها، ومصادرة أسلحتها، وإغلاق مكاتبها.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ضغظًا إيرانيًا مُورس على حركة حماس لإخلاء سبيل عناصر حركة ”الصابرين“ الشيعية الممولة من إيران، مضيفة أن إيران لوحت بوقف الدعم اللوجيستي لحماس في حال أبقت على اعتقال عناصر ”الصابرين“ الذين تم الإفراج عنهم في وقت لاحق.