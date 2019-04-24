مع اشتداد العقوبات على طهران.. العراق يؤكد استمرار تدفق الغاز الإيراني

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن الغاز الإيراني مستمر بالتدفق إلى البلاد وبواقع 28 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا لتغذية المحطات الإنتاجية، وكذلك تجهيز العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح لصحيفة ”الصباح“ الرسمية أن ”العراق يستورد حاليًا نحو 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، حيث تغذي عددًا من محطات التوليد، أي بحدود 2800 ميغاواط“.

ورجّح المدرّس أن ”ترتفع الكميات الموردة منه بداية شهر حزيران المقبل إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا لترتفع الطاقة المنتجة إلى 3500 ميغاواط“.

ولفت إلى أن ذلك ”يسهم بالتخفيف عن الكاهل العراقي في فصل الصيف، لا سيما أن هدف الوزارة هو توفير 18 ألف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الأعلى في تاريخ العراق، مؤكدًا أن هذه العقود تسدد مبالغها بالعملة المحلية“.

وتجهز إيران بـ1200 ميغاواط من الكهرباء يوميًا والتي تغذي المنظومة الوطنية.

ويمثل ملف الطاقة في العراق من أبرز تحديات حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ومن المتوقع أن تشهد المحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة مع قرب حلول فصل الصيف.

من جهتها، حذرت شخصيات وجهات سياسية عراقية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، من عدم التزامه بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فيما طالب عراقيون بـ“تقديم مصالح بلدهم على مصالح أي دولة أخرى“.

وطالب السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، عبدالمهدي بـ“التعامل بكل حذر مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران“، محذرًا من أن ”عدم الالتزام بهذه العقوبات سيعرض العراق إلى عقوبات مماثلة، لا يتحمّلها، وهذا سيعرض حياة المواطنين للخطر، وربما الرجوع إلى أيام الحصار“.

وأضاف الألوسي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”عدم التزام العراق بالعقوبات الأمريكية لعب بالنار، وعلى الطبقة السياسية والحكومة إدراك ذلك جيدًا، فواشنطن لن تتساهل بهذا الملف إطلاقًا“.

وطالبت الولايات المتحدة، الاثنين، مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أيار المقبل، أو مواجهة عقوبات، وأنهت إعفاءات لستة أشهر سمحت بموجبها لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات من الخام الإيراني.

وتأمل الحكومة العراقية الحصول على استثناء جديد للعراق من تطبيق العقوبات على إيران. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسن فدعم إن ”واشنطن قد تعمل على تجديد الاستثناءات للعراق من عقوباتها على طهران“، مبينًا في تصريحات صحفية أن اللجنة ”ستعمل بكل قوة ومن خلال علاقاتها للضغط على الجانب الأمريكي لتمديد استثناء العراق من تلك العقوبات“.