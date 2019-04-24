رئيسة وزراء نيوزيلندا: لا نملك معلومات تربط هجمات سريلانكا بهجوم المسجدين

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأربعاء، إن حكومتها لم تكن على دراية بأي معلومات تشير إلى أن الهجوم العنيف الذي وقع يوم عيد القيامة في سيرلانكا كان ردًّا على واقعة إطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش الشهر الماضي.

وقال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع روان ويجيواردين للبرلمان أمس الثلاثاء، إن تحقيقًا أوليًّا كشف عن أن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأدت لمقتل 359 شخصًا، كانت ردًّا انتقاميًّا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا يوم الـ15 من مارس/ آذار.

لكن خبراء أمنيين ومحللين يشككون في إمكانية التخطيط لمثل تلك التفجيرات المنسقة في سيرلانكا خلال هذه المدة القصيرة.

وقالت أرديرن للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوكلاند: ”لم نتلق أي شيء رسمي أو أي تقارير مخابرات تدعم ما قيل في سيرلانكا“.

وأضافت: ”سريلانكا في المراحل المبكرة جدًّا من تحقيقاتها. لذا فإننا ببساطة سنأخذ خطوة للوراء لنسمح لهم بإجرائها“.

وأعلن تنظيم ”داعش“ المتشدد، أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت في سيرلانكا، وحدد أسماء ما قال إنهم المهاجمون السبعة الذين نفذوا الهجمات. ولم يقدم التنظيم دليلًا على مسؤوليته عن الهجمات.

وقال ويجيواردين في وقت سابق للبرلمان إن جماعتين إسلاميتين سريلانكيتين، هما جماعة ”التوحيد الوطنية“ وجمعية ”ملة إبراهيم“، مسؤولتان عن التفجيرات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد أثناء قداس عيد القيامة، وفي وقت وجبة الإفطار في الفنادق الفاخرة.

ولم يخض المسؤول في تفاصيل، ما دفع السلطات للاعتقاد بأن هناك صلة بين التفجيرات ومقتل 50 مسلمًا في مسجدين في مدينة ”كرايستشيرش“ النيوزيلندية أثناء صلاة الجمعة.

ونفذ مسلح واحد الهجومين وبث المذبحة مباشرة على ”فيسبوك“.