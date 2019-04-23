نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة لمتضرري ”مذبحة المسجدين“ وأقربائهم

أعلنت سلطات نيوزيلندا، إمكانية تقديم متضرري الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا وأقربائهم، طلب الحصول على تصريح إقامة دائمة في البلاد.

وذكر مكتب الهجرة النيوزيلندي في بيان عبر موقعه، الثلاثاء، أنه تم تشكيل حقل خاص لتأشيرة دخول بهدف منح الإقامة الدائمة لمتضرري الهجومين الإرهابيين ولأقربائهم.

وأشار البيان إلى أن التأشيرة سيتم منحها اعتبارًا من الأربعاء، وأن الهدف من التأشيرة هو تثبيت صفة ”مهاجر إلى نيوزيلندا“ للأشخاص المتضررين بشكل مباشر من الهجمات أو لأقربائهم، الذين هم في وضع هجرة مؤقتة في الوقت الراهن.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة ”كرايست تشيرش“ بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليًا، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقًا.