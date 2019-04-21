التعرف على جنسيات 11 أجنبيًا قضوا بتفجيرات سيرلانكا

أعلنت وزارة خارجية سريلانكا، الأحد، التحقق من جنسيات 11 أجنبيًا، قتلوا في هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”الضحايا الأجانب هم 3 هنود، وبرتغالي، ومواطنان تركيان، و3 بريطانيين، واثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، في حين إن 9 أجانب لا يزالون في عداد المفقودين“.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن مواطنًا من بلاده قتل في الهجمات، دون تفاصيل إضافية.

بدوره نقل موقع ”نيوز فيرست“ المحلي، عن متحدث باسم المستشفى الوطني (لم يسمه)، أن مجموع القتلى بلغ 215 شخصًا؛ فضلًا عن إصابة المئات.

وأشار إلى أن من بين القتلى 35 أجنبيًا، يتوقع أنهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش.

وقدّرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس، إحداها في العاصمة كولومبيو، إضافة إلى 3 فنادق كبرى في المدينة ذاتها.

أما الانفجاران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الانفجارات الستة الأولى.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد القيامة“، دون أن تتبنّ أي جهة المسؤولية عنها، حتى الساعة.

يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي 21 مليون نسمة (5.7%).