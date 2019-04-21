السعودية تدعو لتعاون دولي ضد ”الإرهاب“ بعد اعتداءات سريلانكا‎

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

يأتي ذلك الموقف السعودي في أعقاب 8 هجمات انتحارية استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة السريلانكية ”كولومبو“ وأدت لمقتل 207 أشخاص حتى الآن وإصابة أكثر من 450 آخرين.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة ”واس“، عن إدانة السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات ”الإرهابية“ التي وقعت في جمهورية سريلانكا، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأعلنت مصادر أمنية في سريلانكا، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على 7 أشخاص من المشتبه بهم في الهجمات ”الإرهابية“ التي هزت العاصمة ”كولومبو“ ومناطق أخرى قريبة.

وتسببت الهجمات في موجة واسعة من الإدانات والاستنكار بعد استهداف مئات المدنيين في الكنائس والفنادق.