إسلام آباد: مهاجمو قوات الأمن الباكستانية في بلوشستان جاؤوا من إيران

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، السبت، أن المهاجمين الذين قتلوا 14 من الجنود وقوات الأمن الباكستانية الخميس في بلوشستان، جنوب غرب البلاد، هم انفصاليون بالوش، جاؤوا من إيران لشن هذا الهجوم.

وكان نحو 20 مهاجمًا يرتدون زي قوة شبه عسكرية من حرس الحدود، اعترضوا حافلات تقل العناصر الأمنيين على الطريق الساحلية المؤدية إلى كراتشي، قبل أن يقتلوا 14 منهم.

وأوضح الوزير، أن لدى باكستان دليلًا على أن المهاجمين كان لديهم ”معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الإيرانية المحاذية لباكستان“.

وقتل في الهجوم عشرة عناصر في البحرية الباكستانية، وثلاثة في القوة الجوية وعنصر في حرس الحدود، وأضاف قرشي ”تقاسمنا هذه الأدلة مع إيران بعدما حددنا أمكنة المعسكرات“.

ولفت إلى أن بلاده أنشأت قوة حدودية جديدة في مدينة توربات (جنوب غرب) لضمان مراقبة أكثر فاعلية للحدود مع إيران والبالغ طولها 950 كيلومترًا، مذكرًا ببدء تشييد جدار على طول الحدود.

وأبلغت باكستان السلطات الإيرانية ما تملكه من معلومات عن ”العناصر الضالعين في الهجوم“. وكانت مجموعة انفصالية من البالوش تبنت الهجوم.

وتابع قرشي، أن بلاده تأمل بأن تتحرك السلطات الإيرانية سريعًا ضد ”الإرهابيين البالوش“، مشيرًا إلى أن لهذه المجموعات امتدادات في أفغانستان أيضًا.

وتشاور قرشي هاتفيًا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ونقل عنه أن الحكومة الإيرانية ستساعد باكستان في إحالة منفذي الهجوم ”على القضاء“.

ويتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد إلى طهران في زيارة رسمية، على أن يتطرق في مباحثاته إلى الهجوم الأخير.

وبلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران هي أفقر الولايات الباكستانية رغم أنها غنية بالمحروقات والمعادن، وتواجه فيها القوات الباكستانية منذ العام 2004 متمردين انفصاليين يطالبون بتوزيع عادل للثروات.