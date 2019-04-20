إيران تسجن أستاذًا جامعيًا 13 عامًا بتهمة إهانة المرشد

كشفت تقارير إخبارية، السبت، إدانة السلطات القضائية في إيران، أستاذًا جامعيًا بالسجن 13 عامًا؛ بتهمة إهانة المرشد، والعمل على إسقاط النظام، وفقًا لحيثيات حُكم المحكمة الثورية.

وأفاد تقرير لموقع ”فويس أوف أمريكا“ في نسخته الفارسية، أن المحكمة الثورية قضت بسجن، كمال جعفري يزدي، الأستاذ بجامعة مشهد 13 عامًا.

وأوضح التقرير، أن التهم الموجهة للأكاديمي الإيراني، عبارة عن إهانة مرشد نظام الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، وتشكيل جماعة تعمل على إسقاط النظام وبث دعاية ضد النظام، بحسب ما ذكر الأكاديمي في مداخلة مع إذاعة فردا المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور يزدي تم اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية، في أغسطس 2018، فيما تم إبلاغ محاميه بهذا الحُكم في 16 أبريل الجاري.