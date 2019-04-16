الانستغرام يغلق حسابات خامنئي

أغلقت شبكة الانستغرام للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، الحسابات الرسمية التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، من بينها العربية والفارسية والانجليزية، ضمن حملة تقوم بها الشبكة ضد القادة العسكريين الإيرانيين خصوصاً ممن ينتمون للحرس الثوري.

وقالت صحيفة ”مشرق“ الالكترونية، أن الانستغرام حجب الحسابات الرسمية للمرشد علي خامنئي بعد إعلن واشنطن أمس وضع الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي على لائحة الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وأضافت الصحيفة أنه ”تم حجب الحساب الرسمي لقائد شرطة المرور الإيرانية اللواء كمال هاديانفر“، مشيرة إلى أن عمليات اغلاق الحسابات التابعة للقائد العسكريين خصوصاً الذين ينتمون للحرس الثوري مستمرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت شركة الانستغرام، حسابات عديدة من بينها حساب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، وقائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس قاسم سليماني، ومسؤول قسم ”الرصيد الإنساني“ في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية موسى كمالي، ومحمد باقر قاليباف القائد السابق للحرس الثوري والقيادي في التيار الاصولي المتشدد، وعزت الله ضرغامي الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وتحتل شعبية ”إنستغرام“ المرتبة الثانية بعد تطبيق ”تيليغرام“ في إيران حيث يبلغ عدد مستخدمي المنصة 29.5 في المائة من إجمالي السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة، وفقا لنتائج استطلاع مركز ”إيسبا“، خلال شهر مارس/آذار الماضي.