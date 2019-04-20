المخابرات الأمريكية تتهم هواوي بالحصول على تمويل من أمن الدولة الصيني

قالت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم السبت، إن المخابرات الأمريكية اتهمت شركة هواوي تكنولوجيز بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصدر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتهمت هواوي بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

وقال التقرير إن المخابرات الأمريكية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة فايف آيز لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ورفضت هواوي هذه الادعاءات في بيان أشارت إليه الصحيفة.

وقال ممثل لهواوي للصحيفة إن ”هواوي لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة“.

ولم ترد الشركة ووكالة المخابرات الأمريكية ووزارة الخارجية الصينية على طلبات للتعليق.

وتأتي الاتهامات في وقت تسود فيه توترات تجارية بين واشنطن وبكين وسط مخاوف في الولايات المتحدة من إمكان استخدام أجهزة هواوي في التجسس، وقالت الشركة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

وتحقق السلطات في الولايات المتحدة مع هواوي بشأن انتهاكات أخرى للعقوبات.

وكانت المديرة المالية للشركة، منغ وان تشو، وابنة مؤسسها، قد اعتقلت في كندا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بناءً على طلب الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة، وقال والدها من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.

وفي ظل هذه الاتهامات بدأت مؤسسات تعليمية كبيرة في الغرب قطع علاقاتها مع هواوي في الآونة الأخيرة لتجنب خسارة التمويل.

كما تواجه شركة زد.تي.إي كورب الصينية للتكنولوجيا أيضًا مشكلات مماثلة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها خلال اجتماع في براغ في الشهر المقبل على تبني إجراءات أمنية وسياسية مشتركة تزيد من صعوبة سيطرة هواوي على شبكات اتصالات الجيل الخامس.