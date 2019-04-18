تقرير: غلاكسي ”S10“ يتطابق مع هواوي ”P30 Pro“ في أفضل ميزة

يعد كل من غلاكسي ”S10“ وهواوي ”P30 Pro“ من أحدث الهواتف الذكية الرائدة الموجودة في السوق، وهما من أفضل الأجهزة التي قدمتها سامسونغ وهواوي.

وتعتبر مجموعة التصوير في ”P30 Pro“ هي أفضل ميزة به، حيث يأتي الهاتف الذكي بنظام كاميرا رباعية يمكن القول إنه ”الأكثر تنوعًا وتكاملاً“.

ويحتوي نظام الكاميرا في جهاز هواوي على عدسة رئيسة بدقة 40 ميغابكسل وعدسة بزاوية واسعة 20 ميجا بكسل وعدسة تكبير بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر عدسة TOF.

وجاء نظام الكاميرا في هواوي ”P30 Pro“ في صدارة كل الهواتف الذكية الأخرى في تصنيفات مؤشر ”DxOMark“.

ومع ذلك تمت مطابقة الهاتف الآن على موقع ”DxOMark“ بأحدث إصدار من غلاكسي ”S10″، وهو الإصدار ”S10 5G“.

ولا يتوفر جهاز غلاكسي ”S10 5G“ في المملكة المتحدة، ولكن تم طرحه في سوق سامسونغ المحلي بكوريا الجنوبية.

ويعد ”S10 5G“ أكبر إصدار في تشكيلة ”S10″، حيث تتوفر به شاشة أموليد ديناميكية مقاس 6.7 بوصة تبلغ دقتها 1440 × 3040.

ويحتوي الجهاز أيضًا على كاميرات أكثر من أي طراز ”S10“ آخر بفضل مستشعر ”TOF“ الإضافي الموجود على الجانب الخلفي.

وقام موقع ”DxOMark“ مؤخرًا بمراجعة منتج سامسونغ الجديد ”S10 5G“ وسجله في ترتيب أعلى من غلاكسي ”S10+“ بثلاث نقاط بشكل عام.

وهذا يعني حصول ”S10 5G“ أيضًا على 112 نقطة، وهو نفس مجموع النقاط التي حصل عليها هاتف هواوي ”P30 Pro“.