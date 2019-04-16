250 مسؤولاً أفغانيًا يشاركون في محادثات مع طالبان بالدوحة

المصدر: ا ف ب

نشرت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، قائمة طويلة بأسماء أعضاء الوفد الذي سيلتقي حركة طالبان في الدوحة الأسبوع الجاري ، بينهم مسؤولون حكوميون، فيما يمكن أن يصبح الحوار الأعلى مستوى بين الطرفين العدوين.

وتشتمل القائمة الطويلة التي نشرها القصر الجمهوري أسماء 250 مسؤولًا بينهم عبدالسلام الرحيمي، رئيس مكتب الرئيس أشرف غني، وأمر الله صالح رئيس الاستخبارات الأفغانية السابق.

كما تضم اللائحة العديد من الشخصيات من مختلف المجالات بينهم قادة الشباب ووجهاء القبائل إضافة إلى 52 امرأة.

وآخر مرة التقى فيها مسؤولو طالبان ممثلين للحكومة الأفغانية كانت ضمن محادثات سرية جرت في أفغانستان عام 2015، لكنها انهارت بسرعة بعد أنباء مقتل زعيم طالبان الملا عمر.

وتأتي المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام في قطر وتبدأ الجمعة، في إطار أشهر من الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى السلام بعد نحو 18 عامًا من الغزو الأمريكي للبلاد، ووسط موجة عنف جديدة تهز أفغانستان.

ويعد أي اتصال بين حكومة كابول وطالبان مهمًا للغاية لأن الحركة المسلحة تعتبر غني تابعًا للولايات المتحدة، ورفضت لفترة طويلة التحدث معه مباشرة.

وأصرت الحركة على أن أي مسؤول حكومي يشارك في محادثات هذا الأسبوع سيفعل ذلك بـ ”صفة شخصية“.

ولا يتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في اجتماعات الدوحة.

ولم تعلن طالبان قائمتها النهائية للمحادثات ونأت بنفسها من تقرير يشير إلى أن وفدها قد يضم نساء.

وواجهت عملية السلام حتى الآن انتقادات واسعة بسبب ضعف التمثيل النسائي فيها، وسعى المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاد إلى إشراك عدد أكبر من النساء.

واستُبعدت كابول من المحادثات بين طالبان وخليل زاد والوفد الأمريكي ما أشاع مخاوف من تهميش الحكومة الأفغانية في عملية السلام.

من ناحية أخرى، أعلنت حركة طالبان بدء هجومها الربيعي، واستمرت أعمال العنف في أنحاء أفغانستان رغم دعوة خليل زاد لوقف إطلاق النار.