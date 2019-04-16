شرطي يقتل 4 من زملائه غرب أفغانستان

قتل شرطي أفغاني 4 من زملائه، يوم الثلاثاء، في ولاية ”فرح“ غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة الولاية، محب الله محب، في تصريح صحفي، إن رجل شرطة فتح النار على زملائه عند نقطة تفتيش قرب مدينة فرح، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته، ما أسفر عن مقتل 4 منهم قبل أن يتم توقيفه.

وأضاف أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الهجوم الذي وقع مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادثة التي وقعت في منطقة تنشط فيها حركة طالبان.

وأوضح المتحدث أن ”التحقيق سيوضح ما إذا كانت ثمة صلات بطالبان“.

ويأتي الهجوم في وقت تشن فيه ”طالبان“، التي تسيطر على نصف أفغانستان تقريبًا، هجمات شبه يومية تستهدف القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء البلاد، بحسب المصدر نفسه.