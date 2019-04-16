مجلس الأمن يدين إعلان طالبان بدء ”هجوم الربيع“ في أفغانستان

أدان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، فجر اليوم الثلاثاء، إعلان حركة طالبان بدء هجومها السنوي في فصل الربيع في أفغانستان.

وحذر المجلس، في بيان من أن الهجوم ”لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار غير الضروريين للشعب الأفغاني“.

ودعا ”جميع أطراف النزاع إلى بدء حوار ومفاوضات شاملة تقود إلى تسوية سياسية“.

وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعيها الحميدة لدعم أفغانستان والقيادة الأفغانية إذا طُلب منها ذلك.

وشدد على ”أهمية إيجاد عملية سلام شاملة بقيادة أفغانية من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار الطويلي الأجل لأفغانستان، كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الحكومة الأفغانية لتحقيق هذه الغاية“.

والخميس الماضي، أصدرت حركة طالبان بيانًا أعلنت فيه بدء ما تسميه بـ“هجوم الربيع“، ودعت ”قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة“.

وذكر البيان أن ”هدف الهجوم هو القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد وتأسيس نظام إسلامي والدفاع في الوقت نفسه عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم“.

ويبدأ فصل الربيع، عادة بأفغانستان في نيسان/أبريل أو أيار/مايو، مع ذوبان الثلوج في الجبال. وتغتنم حركة ”طالبان“ سنويًا الفصل لكي تكثّف هجماتها على القوات الحكومية والأجنبية المساندة لها.