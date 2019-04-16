نحو 400 ألف يورو غرامة على اليمين المتطرّف الألماني لتلقيه تمويلاً مخالفًا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الهيئة الإدارية للبرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على حزب ”البديل لألمانيا“ اليميني المتطرف تتجاوز 400 ألف يورو لتلقّيه تمويلًا غير شرعي لحملته للانتخابات المحلية.

وتلقى القيادي في الحزب يورغ ميوثن في عام 2016 والعضو غيدو رايل في عام2017 تمويلًا من وكالة الإعلانات السويسرية ”غول إيه جي“، علمًا بأنه يحظر على الأحزاب الألمانية تلقي أي تمويل من خارج الاتحاد الأوروبي.

وسويسرا الواقعة جغرافيًا في قلب أوروبا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على ذلك فرضت الهيئة الإدارية في البرلمان الألماني غرامة مالية قدرها 402900 يورو، تعادل ثلاثة أضعاف التبرعات المالية المخالفة.

ويُعتبر ميوثن ورايل من أبرز مرشّحي الحزب لانتخابات المجلس الأوروبي المقررة في أيار/مايو المقبل.

ويواجه ”البديل لألمانيا“ غرامات إضافية إذ إن تحقيقًا يتناول القيادية في الحزب اليميني المتطرّف أليس فيدل التي يشتبه بتلقّيها 132 ألف يورو من جهة سويسرية.

ويرفض حزب ”البديل لألمانيا“ الذي تأسس قبل ست سنوات والمعادي للإسلام التعددية الثقافية وسياسات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ملف الهجرة ويعتبرها ”خائنة“.

وأحدث الحزب زلزالًا سياسيًا في ألمانيا بنيله 12.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2017 والتي فاز فيها بعشرات المقاعد في البرلمان الألماني.