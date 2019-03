تبرأ من داعش ويحلم بقتل ميركل وخان.. من هو ”برينتون تارانت“ منفذ هجوم نيوزيلندا؟

صدم الكثيرين بتنفيذه مجزرة داخل أحد مساجد نيوزيلندا، وتكفل بنقلها للعالم في بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، موثقًا بطريقة ”سادية“ إنهاء أرواح العشرات ممن كانوا يؤدون صلاة الجمعة، في يوم وصفته رئيسة وزراء البلاد بأنه ”واحد من أسود أيام نيوزيلندا“.

وكان لافتًا في خضم تسارع الأحداث، أن تحديد هوية الجاني جاء من أستراليا موطنه الأصلي، حيث سارع رئيس الوزراء الأسترالي ”سكوت موريسون“، للإعلان أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا ”متطرف يميني أسترالي“، وصفه بأنه ”إرهابي عنيف“.

”موريسون“ بهذا الإعلان كان يقصد مواطنه ”برينتون تارانت“، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو من ضمن الأربعة الذين اعتقلتهم الشرطة في وقت لاحق.

”برينتون تارانت“، الذي لم يخف نواياه وأهدافه في تنفيذ الهجوم الدامي، استفاض في شرح أسبابه عبر بيان من 73 صفحة قبيل ارتكاب المذبحة.

هجوم اليوم ـ حسب الأسترالي المتطرف ـ هدفه: ”إخلاء المجتمعات الغربية من غير البيض والمهاجرين بغرض حمايتها، والانتقام للحوادث الإرهابية والجرائم الجنسية التي يقوم بها مسلمون ومهاجرون حول العالم“.

ولأجل ذلك استغل ”المنفذ“ سيارته متأبطًا أسلحة أوتوماتيكية، دبج عليها أسماء بعض الأشخاص، اعتبر أنهم ”ارتكبوا هجمات“ في دول غربية، وأنه يريد الانتقام للضحايا، وتحديدًا في هجوم ستوكهولم عام 2017، مؤكدًا أنه يثأر لضحية تبلغ من العمر 12 سنة.

49 killed in New Zealand mosque shootings today; 4 held ,The killer

is an Australian extremist, authorities said, who apparently livestreamed the attack on Facebook

…Mosque shooting Christchurch and guy was live on facebook….???? pic.twitter.com/TKujXC9Dbs

— Gautam Mutha (@gautammutha1) March 15, 2019