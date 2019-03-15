إصابة سعودي في الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إصابة أحد رعاياها بجروح، في حادث الهجوم ”الإرهابي“ على مسجدين في نيوزيلندا.

وقالت سفارة المملكة في نيوزيلندا، في بيان: ”إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة، وما نتج عنهما من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته“.

وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي ”النور“ و“لينوود“.

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي، مقتل 49 وإصابة 48 شخصًا جراء الهجومين.

وأضافت أنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بهم في الهجوم على المسجدين.